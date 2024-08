Mulher espanca filho de 6 anos por ele quase ter sido atropelado e é presa em MS

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa por espancar o filho, de apenas 6 anos, durante a tarde de quinta-feira (15), na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul. O movido das agressões? O pequeno quase foi atropelado e apanhou pelo ‘descuido’.

Conforme as informações policiais, o Conselho Tutelar da cidade acionou a Polícia Militar após receber uma denúncia anônima, que apontavam que uma mulher estava espancando o próprio filho em uma residência no Bairro Luiz Bandeira de Brito.

Para as autoridades, a mulher detalhou que estava na rua com a criança, quando o menino saiu correndo para o meio da rua, quase sendo atropelado. O fato deixou a genitora furiosa, fazendo-a pegar o filho pelo braço até chegar em casa, onde começou a bater nele com um tênis.

As agressões causaram lesões no rosto, braços, costas e na região do peito, além de alguns cortes na parte interna da boca. Diante da situação, a mulher acabou sendo presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil do município.

A criança passou por atendimento médico, e todos os procedimentos junto ao Conselho Tutelar. Posteriormente, ele foi deixado com familiares.

