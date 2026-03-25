Mulher fica com rosto desfigurado após ser agredida pelo companheiro em Água Clara

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (24) suspeito de agredir a companheira no bairro Núcleo Industrial Barra Mansa, em Água Clara.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi acionada após uma denúncia anônima de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima sendo agredida dentro da casa do casal.

Ainda segundo a polícia, a mulher apresentava lesões visíveis e graves, com os dois olhos inchados e arroxeados.

Em depoimento, a vítima relatou que foi derrubada no chão pelo agressor e, em seguida, atingida com socos e tapas no rosto. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

O suspeito, que estava visivelmente embriagado no momento da abordagem, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado.

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