Mulher foi espancada até a morte na frente dos filhos pequenos em Anastácio

Micaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos, mais uma vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul, teria sido assassinada na frente dos dois filhos pequenos. O crime aconteceu no banheiro da residência que o casal morava. Principal suspeito do assassinato, Juliano Azevedo, de 28 anos, fugiu do local levando as crianças.

Segundo o delegado Luís Fernando Domingos Mesquita, titular da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, a vítima apresentava algumas perfurações por objetos cortantes. “A quantidade de perfurações e a causa da morte deve ser apontada pelo laudo do exame necroscopico, que é emitido pelo Instituto Médico Legal, através do perito médico-legista”.

As investigações iniciais apontam que o caso se tratava de um feminicídio majorado pela presença de descendentes da vítima. Já que os filhos do casal, conforme o preliminarmente apurado, se encontrava no local dos fatos, no momento do cometimento do crime.

Além da Polícia Civil, equipes da Perícia Técnica também estiveram na residência fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Feminicídio

A jovem Micaela Oliveira Rodrigues foi encontrada morta no banheiro da residência, com marcas de violência pelo corpo. Publicações nas redes sociais apontam o seu namorado de 7 anos, como sendo o principal suspeito do crime.

Após o assassinato, ele teria fugido do local, levando os dois filhos pequenos que tinha com a jovem. O caso é investigo pelas autoridades locais.

