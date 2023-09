Em áudio, homem diz ter matado a namorada após ser traído em Anastácio; ouça

Saiba Mais Polícia Jovem é assassinada em Anastácio e namorado é o principal suspeito

O suspeito de matar a jovem Micaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos, na manhã desta sexta-feira (8), em Anastácio, teria encaminhado mensagens a parentes da vítima justificando o crime. Juliano Azevedo, de 28 anos, fugiu do local levando os filhos pequenos do casal.

Segundo a gravação, Juliano teria pego a vítima traindo ele com um conhecido. "O negócio é o seguinte: Peguei ela me traindo. Eles já estavam há 4 meses juntos. Enquanto eu estava trabalhando, eles estavam de sacanagem lá".

Dizendo ter feito 'merda', ele mandou a mensagem avisando a família. "E eu fiz merda tá? Tô avisando você pra ir lá olhar o corpo dela", finaliza.

A mensagem teria sido encaminhada logo nas primeiras horas da manhã ao padrasto da vítima.

O caso

A jovem Micaela Oliveira Rodrigues foi encontrada morta no banheiro da residência, com marcas de violência pelo corpo. Publicações nas redes sociais apontam o seu namorado de 7 anos, como sendo o principal suspeito do crime.

Após o assassinato, ele teria fugido do local, levando os dois filhos pequenos que tinha com a jovem. O caso é investigo pelas autoridades locais.

Ouça a gravação:

