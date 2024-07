Mulher invade a casa do ex para tentar levar a filha embora sem permissão no União

Um rapaz, de 27 anos, foi agredido ao ter a casa invadida pela ex-companheira, que não teve o nome divulgado, durante a noite de terça-feira (30), no Parque Residencial União, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal teve um relacionamento rápido de 6 meses, porém, tiveram uma filha, que hoje está com 7 anos de idade. Como não ficaram juntos, a guarda da menina passou a ser compartilhada entre os pais.

Acontece que em novembro de 2023, a mulher deixou a filha com o genitor, alegando que viajaria para o Japão e sumiu. Desde então, ela parou de visitar ou ter contato com a pequena, ignorando até mesmo datas comemorativas, como Natal e aniversário. Diante da situação, a vítima entrou com um processo na Vara da Família, para conseguir a guarda unilateral da criança.

No entanto, sem mais nem menos, a mulher apareceu do nada durante a noite de ontem, dizendo que iria buscar a filha. Cerca de 40 minutos depois, ela chegou ao local completamente alterada, batendo no portão e tentando arrombá-lo, momento em que conseguiu entrar no quintal.

Para impedir que a mulher entrasse na casa, o homem entrou na frente, sendo arranhado nos braços. A confusão apenas parou quando vizinhos seguraram a autora, que após muita insistência, foi embora do local.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas quando chegou a autora já não estava mais no imóvel. Por isso, o rapaz foi orientado a registrar o caso, onde manifestou o desejo de representar criminalmente contra a ex-mulher.

O caso foi registrado como vias de fato, violação de domicílio, dano e violência doméstica, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

