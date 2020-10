Mulher leva paulada, cai no chão, é agredida e tem moto roubada durante assalto

Nesta terça-feira (13) uma motociclista de 36 anos acabou agredida com uma paulada nas costas durante um assalto, no Carandá Bosque, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava transitando pela rua Antônio Teodoriwick quando teve que diminuir a velocidade do veículo pois o sinal do semáforo estava vermelho, neste momento ela foi surpreendida por uma paulada nas costas. A vítima caiu da moto em seguida passou a ser agredida com chutes nas nádegas.

Ela percebeu que haviam dois bandidos a agredindo. Eles levaram sua bolsa e fugiram em sua motocicleta. Segundo a vítima, um dos bandidos era magro e careca e o outro alto, negro e magro.

Deixe seu Comentário

Leia Também