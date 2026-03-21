Mulher morre ao ser atropelada entre Dourados e Ponta PorÃ£

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada na noite de sexta-feira (20) na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã, nas proximidades da ponte sobre o Rio Dourados.
Segundo informações iniciais, a vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por uma ambulância da Prefeitura de Ponta Porã, que retornava ao município após levar um paciente até Dourados.
De acordo com o apurado, o médico e a enfermeira que estavam no veículo prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros.
A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.
Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada. As circunstâncias do acidente serão investigadas.Reportar Erro
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