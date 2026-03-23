Mulher surta e agride grÃ¡vida de 8 meses no Noroeste

Uma mulher de 30 anos foi levada à delegacia após agredir duas pessoas e danificar um veículo na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de lesão corporal e dano. No local, testemunhas relataram que a autora saiu de casa após o portão da residência ser deixado aberto.

Segundo uma das vítimas, uma mulher de 31 anos, ela trafegava com o carro quando teve o veículo atingido por uma pedra arremessada pela suspeita. O impacto causou amassamento e danos na pintura da porta traseira.

Na sequência, uma segunda vítima, de 26 anos, que está grávida de 8 meses, foi atacada ao descer de um ônibus. Conforme relato, ela foi puxada pelos cabelos, agredida com tapas, socos e chutes, derrubada no chão e continuou sendo agredida mesmo caída.

A gestante sofreu escoriações nos joelhos, dores no couro cabeludo, ombros e costas, além de relatar forte impacto durante a queda.

Ainda conforme a polícia, a autora apresentava sinais de desorientação, falas desconexas e comportamento agressivo. Um familiar informou que ela possui problemas psiquiátricos e já teria se envolvido em situação semelhante anteriormente, inclusive com tentativa de agressão a policiais.

As partes foram encaminhadas à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados. Devido ao estado de saúde da mulher, o Corpo de Bombeiros foi acionado para encaminhar a suspeita para atendimento médico.

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