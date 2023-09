Mulher tenta alimentar gatos de rua e apanha da vizinha na Capital

Uma mulher, de 52 anos, procurou a delegacia para registrar que apanhou de uma vizinha durante a noite de terça-feira (5), na Rua Vicente Solari, região Vila Bandeirante, em Campo Grande. O motivo? A autora não queria que a vítima alimentasse gatos de rua.

Conforme o registro policial, a mulher tem alimentado os animais que ficam em uma concessionaria de veículos há cerca de 4 anos. Na ocasião, toda noite ela leva água e ração para os animais.

Porém, há dois anos uma vizinha tenta impedir a ação. Ontem, em mais uma tentativa de parar com a ajuda aos felinos, a vizinha chegou a acertar um tapa na mão da vítima, derrubando assim o pote com o alimento.

A discussão passou a ficar acalorada, as duas entraram em vias de fato e a vítima acabou sendo agredida mais uma vez, agora com uma unhada no rosto.

Diante da situação, a mulher procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde registrou o casal como lesão corporal dolosa.M

