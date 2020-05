Mulher tenta matar amante após ele terminar o relacionamento

Laura Adelia Cardoso Penha, 36 anos, foi presa em flagrante após tentar matar o próprio amante na noite deste domingo (10), em Nioaque. O crime aconteceu, pois, a vítima tentou terminar a relação que eles mantinham.

De acordo com o registro policial, a vítima relatou que mantem uma relação extraconjugal com Laura a cerca de dois meses. Ele alega que, sabendo sobre o casamento, a amante começou a ameaça-lo para que ele terminasse seu casamento, ele dizia que primeiro deveria resolver sua relação com a esposa e filhos.

No dia do crime a autoria chegou a ligar no celular da vítima, mas foi atendida pela esposa, que perguntou o que Laura queria com seu marido, momento em que a autoria teria respondido, “eu vou aí resolver”.

Chegando na casa da vítima, Laura teria gritado “sai pra fora”, o amante foi até ela e então teria terminado a relação, alegando que os dois não poderiam ficar juntos, então Laura respondeu “se não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém”, sacou uma revolver que estava dentro de sal bolsa e atirou contra o amante.

No momento em que ela tirou a arma de dentro da bolsa, o autor virou de costas e tentou correr, mas acabou sendo atingido duas vezes. A vítima foi socorrida consciente e levada para um hospital, a médica que o atendeu revelou que um dos tiros atravessou a mão da vítima e o outro atingiu a parte de trás do abdome

Laura Adelia foi presa em flagrante, junto com ela foi encontrado um revólver calibre .38, com 5 munições deflagradas, ela disse aos policiais que a arma era do pai, que deixou para ela após morrer.

Deixe seu Comentário

Leia Também