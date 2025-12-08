Mulher tentou separação do marido antes de ser morta em Campo Grande

Angela Nayhara Guimarães, de 54 anos, tentou por um fim ao casamento que perdurava cerca de 30 anos, na manhã desta segunda-feira, dia 8. Mas a vida dela teve um fim trágico ao ser assassinada a golpes de faca pelo marido Leonir Gugel, de 59 anos, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande.

Pelo domingo, dia 7, a vítima e o agressor tiveram uma discussão e isso teria motivado a decisão de Angela de propor a separação e o fim do relacionamento entre eles.

Segundo a delegada Analu Ferraz, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o casal não possuí histórico de brigas ou de violência.

No ataque, a filha e a mãe da vítima tentaram ajudá-la, mas acabaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

Leonir atentou contra a própria vida após o crime e foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Civil por meio da Deam vai investigar o caso. Esse é o 38º feminicídio cometido em Mato Grosso do Sul e acontece um dia após ato de manifesto pelo fim do feminicídio, que ocorreu em todo o país.

