Polícia

Mulher tentou separação do marido antes de ser morta em Campo Grande

Discussão um dia antes teria motivado a decisão e casamento durava cerca de 30 anos

08 dezembro 2025 - 12h12Luiz Vinicius e Vinícius Santos
Vítima tentou se separar do maridoVítima tentou se separar do marido   (Vinicius Santos/JD1 Notícias)

Angela Nayhara Guimarães, de 54 anos, tentou por um fim ao casamento que perdurava cerca de 30 anos, na manhã desta segunda-feira, dia 8. Mas a vida dela teve um fim trágico ao ser assassinada a golpes de faca pelo marido Leonir Gugel, de 59 anos, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande.

Pelo domingo, dia 7, a vítima e o agressor tiveram uma discussão e isso teria motivado a decisão de Angela de propor a separação e o fim do relacionamento entre eles.

Segundo a delegada Analu Ferraz, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o casal não possuí histórico de brigas ou de violência.

No ataque, a filha e a mãe da vítima tentaram ajudá-la, mas acabaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

Leonir atentou contra a própria vida após o crime e foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Civil por meio da Deam vai investigar o caso. Esse é o 38º feminicídio cometido em Mato Grosso do Sul e acontece um dia após ato de manifesto pelo fim do feminicídio, que ocorreu em todo o país.

