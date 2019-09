Mulher terá que pagar R$ 10 mil por retirar periquitos de ninhos

Durante a operação Bocaiúva, Policiais Militares Ambientais e fiscais do Ibama prenderam e autuaram administrativamente neste sábado (21), uma mulher de 32 anos, que retirara animais silvestres da espécie periquitos dos ninhos.

As equipes que trabalham na operação Bocaiúva, de prevenção ao tráfico de papagaios, demais psitacídeos e outros animais, receberam denúncias, de que ela estaria retirando filhotes de periquitos dos ninhos e mantendo-os em sua residência, na cidade de Novo Horizonte do Sul.

As equipes do Ibama e da PMA foram à residência da denunciada e apreenderam dois filhotes de periquito. A infratora afirmou que retirara os filhotes na gleba Nova Esperança, no município de Novo Horizonte do Sul. A mulher foi conduzida à delegacia de Polícia Civil de Ivinhema e responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. Ela também foi autuada administrativamente e multada R$ 10.000,00. As aves serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) na Capital.

