Na MS-166, carro é apreendido com mais de 700kg de maconha

Matheus Rondon, com informações do Dourados Agora

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã da quarta-feira (25), um veículo Volkswagen Touareg, preto, com placas falsas, carregado com 711 quilos de maconha. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, durante patrulhamento ostensivo na MS-166, área rural de Maracaju.

Os militares visualizaram dois veículos que seguiam em alta velocidade. Os condutores desobedeceram a ordem de parada e fugiram.

Durante o acompanhamento tático, o condutor do Touareg perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ele abandonou o veículo e adentrou na vegetação conseguindo fugir.

Já o segundo veículo abordado, foi um Ford Ka preto. O motorista de 39 anos disse que apenas foi contratado como batedor de estrada e que a droga seguia para Goiânia (GO).

Um terceiro veículo foi abordado, tratava-se de um GM Vectra. O homem de 38 anos também afirmou ter sido contratado como batedor. Nos três veículos haviam rádios de comunicação instalados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

Deixe seu Comentário

Leia Também