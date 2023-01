Relacionamento de jovem que foi mantida em cativeiro era "conturbado"

Depois de resgatada, a jovem de 20 anos que foi mantida em cárcere privado pelo namorado de 27 anos em uma residência na Vila Almeida, contou à polícia, que o relacionamento era conturbado.



A vítima está há 1 ano e 4 meses com o autor, e na noite de sábado (28), em mais um episódio de brigas, o casal discutiu no carro, momento em que ele deu um mata-leão na companheira e a levou para casa onde a manteve trancada por três dias sob tortura .



A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Elaine Benicasa informou que apesar de não haver boletins de ocorrência contra o autor do atual relacionamento, “Há outras situações com outras vítimas relatando violências domésticas. De acordo com o irmão da jovem, era comum as brigas, mas nada dessa natureza”.



Foi revelado ainda que o casal chegou a se separar, mas reatou um tempo depois. Os relatos da vítima e familiares são de que o namorado era ciumento e tinha ciúmes principamente do relacionamento anterior da vítima e sempre discutiam.

A delegada ainda revelou, que para encobrir as provas, o rapaz foi a farmácia comprar remédios e pomadas para cicatrizes e queimaduras, pois não deixaria a vítima ir embora até estar curada.

A jovem solicitou medida protetiva contra o autor que já teve o pedido de prisão preventiva protocolado pela Polícia Civil.

