Nando, o serial killer do Danúbio Azul, é julgado pela sétima vez

Luiz Alves Martins Filho, 52 anos, conhecido como "Nando", e C.A.O. serão julgados na próxima sexta-feira (10) pelo crime de homicídio qualificado. O júri popular ocorre no Fórum de Campo Grande a partir das 8h.

"Nando" é considerado um serial killer perigoso, pelo número de assassinatos no bairro Danúbio Azul e pela crueldade que executava as vítimas. Ele escolhia pessoas vulneráveis, como usuários de drogas e que de alguma forma o atingiam. Ele matou pelo menos 16 pessoas entre os anos de 2012 e 2014.

"Nando" já passou por outros julgamentos, e o dessa semana refere-se a vítima Ariel Fernando Garcia Lima Teixeira, que teria sido assassinado com seis tiros, sendo três na cabeça, um em cada braço e outro no tórax. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro 2014, na rua Getulina, no bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande.

"Nando" teria tido ajuda do comparsa C.A.O. para assassinar Ariel. A vítima teria furtado o autor em data anterior.

Conforme a denúncia, a vítima foi conduzida até o local dos fatos mediante dissimulação, com o pretexto de que realizaria um programa sexual. Nisso, "Nando" teria surpreendido a vítima efetuando os disparos de arma de fogo.

O réu C.A.O. foi preso por ter vigiado o local, enquanto "Nando" executava o crime. O laudo necroscópico atesta que a morte da vítima foi causada por trauma torácico e traumatismo craniano por ação perfuro contundente, provocado pela arma de fogo, além do exame do corpo de delito apontar também morte violenta.

Os réus são acusados por homicídio, com motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificulte a defesa da vítima. Este será o sétimo julgamento de "Nando".

