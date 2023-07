Natali foi esfaqueada mais de 15 vezes pelo marido no Lageado; autor ficou em silêncio

O feminicídio que aconteceu na manhã de sábado (1°), no Parque do Lageado, contou com requintes de crueldade. Natali Gabrieli da Silva de Souza, de 18 anos, foi esfaqueada por mais de 15 vezes pelo seu marido, Cleber Correa Gomez, de 30 anos, que ainda quebrou uma garrafa na cabeça da vítima após uma discussão entre eles.

Detalhes do crime foram repassados pela delegada Analu Lacerda Ferraz, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). O autor foi preso em flagrante, permaneceu em silêncio a todo momento no interrogatório e deve ter sua prisão convertida em preventiva.

"O autor demonstrou bastante raiva nos golpes, a vítima estava bastante mutilada, muito triste a situação", disse Ferraz ao comentar sobre a quantidade de golpes na vítima. Natali foi atingida com facadas no pescoço, tórax e braços.

A jovem deixa a filha de 1 ano e 4 meses, que era fruto do relacionamento com Cleber. A especializada trabalha nessa questão da criança para entender se ela estava ou não presente no momento do crime, pois pode se tornar uma qualificadora na denúncia de feminicídio. Testemunhas estarão sendo ouvidas na tarde desta segunda-feira (3).

Delegada Analu Lacerda Ferraz é uma das responsáveis pela investigação do feminicídio. (Foto: Adriano Miguel)

"Uma das testemunhas fala que estava com a criança, mas essas testemunhas serão ouvidas", frisou a delegada na coletiva de imprensa.

Além disso, ela ressaltou que Natali, apesar de ter um relacionamento conturbado e cheio de idas e vindas com Cleber, não havia registrado nenhum boletim de ocorrência contra ele. O autor, porém, tinha um registro de vias de fato contra a antiga companheira.

Segundo investigado pela polícia até o momento, havia uma festa na casa da jovem, mas por ciúmes, houve uma discussão entre o casal e Cleber chegou a quebrar o celular da vítima e posteriormente golpeá-la com uma garrafa na cabeça. A Perícia Científica encontrou cacos de vidro e manchas de sangue na residência.

