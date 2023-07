Natali vivia relacionamento abusivo e foi agredida por Cleber quando estava grávida

Natali Gabrieli da Silva de Souza, de 18 anos, foi mais uma vítima de feminicídio em Campo Grande e vivia um relacionamento abusivo com seu marido Cleber Correa Gomez, de 30 anos. A trágica morte da jovem aconteceu nas primeiras horas da manhã do último sábado (1°), no Parque do Lageado.

Ela foi esfaqueada por mais de 15 vezes pelo companheiro, após uma discussão e uma briga enquanto acontecia uma festa na casa do casal. O acusado chegou a quebrar o celular da vítima e posteriormente golpeá-la com uma garrafa na cabeça antes de consumar o crime.

Nesta terça-feira (4), a mãe da jovem passou por depoimento na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e relatou que era visível o quanto Natali vivia em um relacionamento abusivo, pois Cleber era ciumento e controlador. A família está sendo assistida pelos advogados Katiussa do Prado Jara, Pablo Neves Chaves e Camila Garcia de Rezende, que estão contribuindo para o andar das investigações e processo.

Em um dos trechos do seu depoimento, a mãe da jovem relatou que nunca soube de qualquer ameaça de morte de Cleber contra Natali, mas que sabia que o rapaz batia na mulher, inclusive, uma das agressões teria acontecido enquanto ela estava grávida da filha do casal, de 1 ano e 4 meses.

Durante a conversa com a polícia, a mãe também afirmou que chegou a dar vários conselhos para Natali se livrar do relacionamento, mas sua filha gostava muito de Cleber. Após ter ido morar com o companheiro, a jovem mudou de comportamento, passando de uma pessoa alegre e família, para uma pessoa muito triste.

A jovem foi assassinada com mais de 15 golpes de facas que atingiram seu pescoço, braço e tórax. A polícia informou havia uma festa na casa da jovem, mas por ciúmes, houve uma discussão entre o casal e Cleber chegou a quebrar o celular da vítima e posteriormente golpeá-la com uma garrafa na cabeça.

A Perícia Científica encontrou cacos de vidro e manchas de sangue na residência. O caso ainda segue sendo investigado e novas testemunhas estarão sendo ouvidas.

