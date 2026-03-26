'Neguinho' morre apÃ³s entrar em confronto com o Choque em Coxim

Ronaldo Jesus de Almeida, de 21 anos, conhecido pelo vulgo 'Neguinho', morreu em confronto com o Batalhão de Choque durante uma troca de tiros no final da tarde desta quarta-feira, dia 25, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

Ele chegou a ser socorrido ainda com vida pela equipe de militares, mas não resistiu aos ferimentos minutos após a entrada no Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Segundo o site Edição MS, no local em que aconteceu o confronto, três armas foram encontradas e a suspeita é que esse armamento tenha sido utilizado em crimes recentes de tentativa de homicídio e homicídio no município.

Ainda conforme o sitel local, um jovem foi preso no local sob a suspeita de ter participação no crime organizado. A região norte de Mato Grosso do Sul vive situação de alerta em razão dos recentes confrontos entre as facções criminosas do PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho).

Essa é a quarta morte nos últimos 8 dias no município envolvendo confronto com as forças policiais.

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