Vídeo: Oficial da Marinha morre afogado após gritar: "Eu já tenho a salvação!”

Na noite da última quarta-feira (23), o fuzileiro naval da Marinha do Amazonas, Marcílio César Carvalho, de 26 anos, morreu afogado após pular de uma ‘rabeta’ no meio do rio. O jovem estava de saída de um restaurante flutuante, Abaré Sup and Food, que fica localizado no bairro Tarumã, zona Oeste da capital do Amazonas, onde acontecia uma festa de música eletrônica desde às 18h, e teve seu término às 22h.

Segundo informações de testemunhas, Marcílio estava em um estágio de alucinação após o uso de drogas. Há suspeita que se trate de um suicídio, pois ele chegou a afirmar que ele já tinha salvação, e que se Deus quisesse que ele enfrentasse seus demônios, ele iria.

Confira o vídeo

Em nota, o estabelecimento disse que sempre zelou pela segurança de todos os seus clientes e colaboradores.

Confira a nota na íntegra:

Muitos boatos estão circulando nas redes sociais e em grupos de Whatsapp sobre uma ocorrência na noite de ontem (23.09) envolvendo um cliente que estava nas dependências do nosso estabelecimento.

O Flutuante Abaré sempre zelou pela segurança de todos os seus clientes e colaboradores.

Ressalte-se que as autoridades competentes foram imediatamente informadas e todos os esforços foram então empregados para que se evitasse o pior.

Seguimos à disposição para prestar todos os esclarecimentos que se façam necessários, pois é do nosso interesse que os fatos sejam elucidados e que a verdade venha à tona.

Temos compromisso com a vida e a segurança, e a nossa história é marcada pela mais estrita observância às exigências legais para a realização das nossas atividades.

Em respeito aos envolvidos e às investigações em curso, pedimos às pessoas que evitem a disseminação de informações infundadas por quaisquer meios, da mesma forma que reprovamos todo e qualquer pré-julgamento sobre o caso.

Lamentamos profundamente o ocorrido e reiteramos o nosso mais profundo sentimento de solidariedade e pesar pelo trágico desdobramento dos fatos.

