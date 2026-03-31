Operação contra tráfico apreende R$ 1,5 milhão em mercadorias irregulares na BR-060

A Polícia Civil apreendeu mais de R$ 1,5 milhão em mercadorias irregulares durante uma operação realizada na madrugada desta terça-feira (31), na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

Segundo a polícia, a operação tinha como foco o combate ao tráfico de drogas, com monitoramento de veículos suspeitos utilizados por organizações criminosas. Para isso, foi montado um bloqueio estratégico na rodovia, onde diversos veículos foram abordados.

Durante as fiscalizações, os policiais encontraram grande quantidade de produtos oriundos do Paraguai sem documentação fiscal. Entre os itens apreendidos estavam cosméticos, perfumes, pneus e outros produtos de consumo.

Em uma das abordagens, os agentes localizaram um compartimento oculto no banco traseiro de um carro, onde estavam escondidas 551 unidades de medicamentos, incluindo produtos para emagrecimento, fins estéticos e substâncias anabolizantes, cuja importação depende de autorização específica.

Já em outro veículo, uma van transportava cerca de 98 caixas com diversos produtos, como patins, garrafas, cobertores e jogos, todos sem comprovação de origem.

De acordo com a Polícia Civil, apesar de a ação ter como objetivo principal o combate ao narcotráfico, a apreensão revelou que as mesmas rotas e estratégias logísticas também são utilizadas para o transporte de mercadorias ilegais.

Os envolvidos foram presos em flagrante pelos crimes de descaminho e contrabando. As mercadorias apreendidas serão encaminhadas à Receita Federal, e o caso será repassado à Polícia Federal, responsável por dar continuidade às investigações.

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