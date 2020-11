Operação do Gaeco faz buscas na Prefeitura e em três secretarias de Dourados

Na manhã desta segunda-feira (30), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) está cumprindo mandatos de buscas, nas Secretarias de Saúde, de Administração e de Serviços Urbanos em Dourados, que fica a 228 km de Campo Grande.

O foco da investigação desta segunda (30), seria recursos que foram destinados ao novo coronavírus, mas Ministério Público de Mato Grosso do Sul (o MPMS) ainda não divulgou informações oficiais sobre a ação de hoje.

Equipes estão cumprindo as determinações judiciais no prédio que funciona a Saúde, que fica a menos de 500 metros da sede do Executivo douradense. Nos dois locais os servidores ficaram do ladode fora, segundo o site Dourados News.

O promotor Luiz Eduardo de Souza Sant Anna Pinheiro, do Gaeco, responsável pelo caso está no prédio da Prefeitura de Dourados.

Essa é a oitava operação realizada no município em mevnos de quatro anos.

A atual administração já passou pela ‘Volta às Aulas’, três fases da ‘Pregão’, duas da ‘Purificação’ e a Contágio, que investiga fraudes na aquisição de itens de prevenção à pandemia do coronavírus.

