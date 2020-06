Operação Primeira Dama prende mulheres de presidiários traficantes

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão preventiva na sexta-feira (26), em Jardim durante Operação Primeira Dama em todo o Estado por ocasião do Dia Internacional de combate às Drogas.

As investigações foram desdobramento de duas prisões em flagrante efetuadas pela Polícia Civil de Jardim há cerca de um mês, quando os suspeitos foram flagrados tentando arremessar substância entorpecente para o interior do presídio da cidade.

Segundo o delegado titular da unidade de Jardim, João Cleber Dorneles, as companheiras dos traficantes presos deram continuidade às atividades criminosas de seus maridos. O delegado representou pela prisão de três mulheres que possuem envolvimento com o tráfico no município.

Os policiais localizaram durante o cumprimento dos mandados de prisão substância entorpecente análoga a maconha na residência de uma das mulheres alvo da operação. A suspeita foi autuada em flagrante por tráfico. Além da droga, foram apreendidos diversos aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Ao longo de todo o mês de junho, a Polícia Civil efetuou a prisão de 18 traficantes no município de Jardim

