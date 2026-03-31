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Pai contou com ajuda de filhos para matar jovem após discussão em conveniência do Guanandi

Eles chegaram a apontar legítima defesa, contudo, versão foi refutada por imagens de câmera de segurança e depoimento de testemunhas

31 março 2026 - 13h55Vinicius Costa
Marcas de sangue no local do homicídio no GuanandiMarcas de sangue no local do homicídio no Guanandi   (WhatsApp/JD1 Notícias)

A investigação da morte de Lucca Matheus dos Santos, de 26 anos, na madrugada do dia 11 de março, foi concluída pela Polícia Civil e apontou que um homem, de 40 anos, contou com ajuda dos filhos, de 17 e 20 anos, para cometer o crime de homicídio, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

O pai e o filho mais velho foram indiciados por homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima. O adolescente deverá responder procedimentos que serão adotados pela DEAIJI (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).

Os três foram interrogados e chegaram a alegar legítima defesa, contudo, a versão foi refutada por imagens de câmera de segurança e depoimento de testemunhas, conforme a nota da Polícia Civil.

A investigação da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) apontou que Lucca se envolveu em uma discussão com o homem mais velho, que já estava acompanhado do filho mais velho. Na sequência, chegou o adolescente e participou da discussão.

A vítima foi atingido por golpes de faca, tentou fugir, mas foi perseguida pelos três autores, sendo encurralada por dois deles, para que o outro desse o gope fatal. Análise de câmeras instaladas nas imediações mostraram que a vítima, durante a fuga, tropeçou e caiu ao solo, e foi golpeada no tórax e nas costas pelo autor de 40 anos de idade. Após o crime, o trio foi embora em motocicletas.

Ainda conforme a Polícia Civil, a especializada irá representar pela decretação da prisão preventiva dos dois adultos.

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