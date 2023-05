Pai e familiares de Messias podem responder por acobertar autor do crime

Durante coletiva de imprensa na manhã de hoje (01), a delegada Analu Lacerda Ferraz citou sobre a família acobertar o autor do crime, que resultou na morte de Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, e a tentativa de feminicidio contra Karolina da Silva Pereira, de 22 anos, no último domingo (30). Conforme a delegada, familiares de Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, acobertaram e deram fuga para o autor.





De acordo com a delegada, o pai do autor, de 62 anos, foi preso por posse irregular de arma de fogo, considerando que ele tinha uma espingarda modificado, de calibre 22. “O pai escondeu a arma do crime dentro do próprio sítio, e deverá responder por favorecimento pessoal e posse da arma de uso restrito. Ele, inclusive, já cumpriu pena por matar a ex-companheira em 1990, na época não tinha crime de feminicídio ainda, mas ele respondeu pelo crime de homicídio”, detalhou.

Conforme ainda Analu, familiares de Messias também serão ouvidos e poderão responder por acobertar o jovem. “São várias pessoas a serem ouvidas referente a esse crime. Os familiares, tios e primos, provavelmente vão responder pelo favorecimento pessoal e por ter escondido o autor. Vamos ouvir as demais testemunhas também”.

Messias deverá responder por homicídio qualificado e tentativa de feminicídio.

Estado de saúde de Karolina: a jovem ainda não teve constatada a morte, de forma oficial. No entanto, ela teve morte encefálica. Foi aberto protocolo para exames complementares, segundo a delegada.

