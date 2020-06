“Passa o celular senão atiro nas duas”, diz bandido ao assaltar amigas durante caminhada

Durante uma caminhada matinal de rotinha, duas amigas foram assaltadas e perderam seus celulares, na manhã deste sábado (20), no bairro São Francisco em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas relatam que estavam caminhando pela Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo, por volta das 6h30, como é de costume.

As duas informaram que o autor chegou em uma moto e com uma mão no bolso, aparentando estar armado, disse, “bonito né vocês duas fazendo caminhada logo cedo, com os celulares nas mãos, passa eles ai para mim, senão atiro nas duas”.

Surpresa com a situação, uma das vítimas demorou para entregar o celular, então o autor fez a amiga a brigar a entregar o aparelho, com os dois celulares em mãos o assaltante fugiu.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

Deixe seu Comentário

Leia Também