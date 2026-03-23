Passageiro Ã© preso com artefatos explosivos em Ã´nibus em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Militar apreendeu artefatos explosivos e prendeu um homem na manhã desta segunda-feira (23), durante a abordagem a um ônibus intermunicipal em Ribas do Rio Pardo.

Segundo a PM, a ação foi realizada por uma equipe do Batalhão de Choque. Durante a fiscalização, os policiais encontraram, na mochila de um dos passageiros, diversas granadas defensivas.

De acordo com a corporação, o suspeito apresentou informações contraditórias sobre a origem e o destino dos artefatos, chegando a mencionar diferentes estados, o que levantou suspeitas sobre o transporte.

Por causa do risco, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado. A equipe antibombas realizou procedimentos para neutralizar os explosivos e garantir a segurança no local.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. O caso será investigado.

A Polícia Militar informou que a ação integra operações realizadas em diversas cidades do estado para combater o crime e reforçar a segurança.

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