Passageiro morre em capotamento de S-10 na MS-040, em Santa Rita do Pardo

Lucas Przybycien, de 57 anos, morreu em um acidente de trânsito que aconteceu na noite de sexta-feira (20), na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. Ele estava acompanhado de mais duas pessoas, de 65 e 67 anos, no momento em que a caminhonete Chevrolet S-10 capotou na rodovia.

A sua morte, no entanto, só foi divulgada no final da noite de sábado (21).

A vítima estava como passageira no banco traseiro. Não foi informado quem era o motorista no momento do acidente, mas tanto o condutor, como a terceira pessoa no veículo sobreviveram e foram socorridas para uma unidade hospitalar em Santa Rita.

Informações do site Cenário MS apontam que o condutor da caminhonete tentou desviar de um buraco na pista, mas perdeu o controle e o veículo colidiu contra a mureta da rodovia, ocasionando o capotamento.

Ainda conforme o site, Lucas e as outras duas pessoas estavam vindo de Curitiba, no Paraná. O destino para onde eles iriam, não foi informado.

Pelo local do acidente esteve a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que controlou o trânsito até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso foi tratado como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também