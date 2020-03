Paulistas que aplicavam golpes em idosos da capital são presos

Dois paulistas foram presos na manhã desta segunda-feira (23), em uma agência bancária localizada na Rua Maracaju, em Campo Grande, por aplicarem golpes em idosos.

De acordo com a polícia, durante a investigação, diversas equipes policiais foram distribuídas pelas agencias bancárias da capital, pois a organização criminosa já tinha praticado fraude em um banco na avenida Bandeirantes, momento em que a atenção foi redobrada pela equipe.

A polícia chegou na agência da rua Maracajú, e pegou a dupla em flagrante, tentando enganar outro idoso.

Os dois foram conduzidos à Primeira Delegacia de Polícia para as providências.

No interior do veículo apreendido com a dupla, haviam diversas camisetas de varias cores, as quais os indivíduos as usavam entre um golpe e outro, com intuito de ludibriar as investigação policial.

A mesma organização criminosa também já foi identificada em golpes praticados em fevereiro do ano passado em Campo Grande. A polícia agora investiga quem são as vítimas para poder individualiza-las e responsabilizar os criminosos.

Momento em que os suspeitos foram presos por policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil.

