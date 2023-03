A morte de Paulo Sérgio Guimarães, de 50 anos, na noite de quinta-feira (2) no bairro Ana Maria do Couto, estaria relacionada a uma dívida de uma geladeira no valor de R$ 100. O principal suspeito do crime, identificado como Robson de Souza Mendes, de 53 anos, está foragido até o momento e segue sendo procurado pela Polícia Civil.

De acordo com algumas informações do boletim de ocorrência, a vítima teria chegado no portão da residência do suspeito, dizendo querer falar com Robson e até proferiu algumas ameaças, dizendo que iria matá-lo, caso não houvesse o pagamento.

Foi neste momento que Robson e Paulo passaram a trocar agressões e o suspeito deu uma faca no peito da vítima, levando-o a morte. Após isso, ele fugiu em rumo incerto.

O relato foi feito pelo pai do suspeito, de 79 anos, que disse que a faca usada no crime era de uso domiciliar. O objeto com cabo de 12 centímetros foi recolhido pela Perícia Científica enrolado em uma toalha.

Conforme informações apuradas pelo JD1 Notícias, o homem era catador de recicláveis e realizava pequenos trabalhos pela região.

Ele dividia uma casa com o autor do crime até ontem (1º), e hoje veio cobrar o valor referente a uma geladeira que ele comprou em parceria com o seu ex-colega de residência.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e passará a ser investigado pela Polícia Civil.

