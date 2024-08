'Peladão', homem invade quadra onde crianças de 10 anos jogavam bola em Nova Andradina

Um rapaz, de 29 anos, foi preso depois de invadir um ginásio de esportes, completamente pelado, enquanto crianças estavam jogando bola. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (5), na cidade de Nova Andradina.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, crianças de 10 a 12 anos estavam em uma aula de futebol, quando o homem entrou correndo na direção de um grupo de alunos, que saiu para o outro lado, onde estava o pai de um dos alunos.

O genitor da criança informou que o autor estava segurando uma bermuda em uma das mãos, enquanto com a outra mão, ele ficava pegando no órgão genital. Durante a confusão, ele mandou o homem vestir a roupa, sendo obedecido.

A Polícia Militar encontrou o autor do lado de fora, com alguns ferimentos nas mãos, arranhões pelo corpo e o olho roxo. Quando questionado, ele detalhou que havia brigado com o irmão, por isso estava machucado.

A mãe do autor contou para as autoridades que o rapaz já havia sido preso, outras vezes, pelo mesmo crime. Ela explicou ainda que ele possuí problemas psiquiátricos.

Diante da situação, o autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde acabou sendo preso em flagrante por ato obsceno.

