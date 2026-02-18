Menu
Polícia

Perseguição termina com prisão de traficantes no Parque do Lageado

O veículo utilizado na fuga foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR)

18 fevereiro 2026 - 12h38Vinícius Santos
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

Dois jovens, de 22 e 26 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (18), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. A ação ocorreu após uma perseguição que terminou com o carro dos suspeitos batendo em um poste na rua Anselmo Selingardi.

Segundo boletim de ocorrência, a guarnição se deslocava para atender ocorrência de perturbação do sossego quando, ao parar em um semáforo na avenida Guaicurus, percebeu forte cheiro de substância semelhante à maconha vindo do veículo VW/Golf ao lado.

Ao ser dada a ordem de parada, o condutor não obedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, colocando terceiros em risco. A perseguição contou com apoio de outras equipes da PMMS.

Durante a fuga, o carro colidiu primeiro com um Fiat/Uno e, em seguida, com um poste de iluminação pública. Os ocupantes do Golf tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pelos policiais. Durante a contenção, o passageiro resistiu à abordagem, sendo necessário o uso moderado de força para algemá-lo, garantindo a segurança de todos.

Os suspeitos foram identificados como Roger Vinicius da Silva Vanderlei (26), evadido do sistema prisional, e Lydeson Paredes Dias (22). Com eles, a polícia encontrou 346 papelotes de substância análoga à cocaína e 5 porções de maconha, além de R$ 3.406,00 em dinheiro fracionado. 

Segundo consta em boletim de ocorrência, em conversa, ambos os suspeitos admitiram que realizavam a comercialização de entorpecentes e que poderiam obter aproximadamente R$ 7.000,00 caso vendessem toda a droga.

O veículo utilizado na fuga foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR). O motorista do Fiat/Uno atingido no acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros lúcido e consciente.

Na delegacia, Roger chegou a acusar falsamente os policiais de terem pego parte do seu dinheiro, devendo responder pelo crime de calúnia. Eles seguem à disposição da Justiça.

