"Peruano" tem a cabeça esmagada por carreta e morre na BR-163

Sarah Chaves, com informações do Coxim Agora

Um homem, identificado apenas como "Peruano", morreu na noite de quarta-feira (28), atropelado por uma carreta, na BR-163 que atravessa a região urbana de Rio Verde (MS).

As testemunhas disseram à polícia que a vítima estava a pé e iria desviar de uma bicicleta quando foi atingida pela carreta e teve a cabeça esmagada no acidente, sem chances de ser socorrida.

Equipes da CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. A pista foi interditada parcialmente para o tráfego de veículos, durante o atendimento da ocorrência.

Uma equipe do núcleo regional de perícias de Coxim também esteve no local do acidente, apurando as circunstâncias da morte e em seguida, levou corpo até o Instituto Médico Legal (IML) de Coxim.

Deixe seu Comentário

Leia Também