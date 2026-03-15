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Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados para trabalhar nas buscas no rio JatobÃ¡

15 marÃ§o 2026 - 20h12Vinicius Costa    atualizado em 15/03/2026 Ã s 20h13
Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítimaCorpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vÃ­tima   (WhatsApp/JD1 NotÃ­cias)

Pescador, identificado como Moacir Moraes, desapareceu durante uma pescaria ao cair no rio Jatobá, na região de Rochedo, durante a noite deste domingo, dia 15.

Informações preliminares apontam que a vítima estava na companhia de amigos, quando por um momento, acabou escorregando do barranco e caiu no rio. Ele tentou voltar, mas não conseguiu.

Segundo detalhes, o local em que a vítima desapareceu é uma curva do rio com um fundo com rebojo de aproximadamente 20 a 25 metros de largura.

Ainda conforme os detalhes repassados para a reportagem, dois amigos que estavam junto do pescador entraram na água para tentar resgatá-lo, mas não conseguiram localizá-lo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como mergulhadores para tentar encontrar o pescador.

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