Piloto que caiu com paramotor em Dourados é campo-grandense e caiu de 30 metros

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem fica com o corpo todo quebrado após cair com paramotor em Dourados

Foi identificado com Elizeu Peralta, de 64 anos, o piloto campo-grandense que caiu de 30 metros de altura com um paramotor na manhã deste sábado (2), em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, um problema na asa teria causado a queda próximo a um centro de eventos às margens do Anel Viário Norte.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, fazendo o resgate da vítima e o encaminhando para o Hospital da Vida.

Ainda segundo o site, Elizeu sofreu fraturas pelo corpo e o estado de saúde é considerado gravíssimo.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem fica com o corpo todo quebrado após cair com paramotor em Dourados

Deixe seu Comentário

Leia Também