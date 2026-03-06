PM forma 23 policiais no 1º Curso de Policiamento Turístico em MS

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul concluiu, na manhã desta sexta-feira (6), a primeira edição do Curso de Policiamento Turístico. A formação resultou na capacitação de 23 policiais militares, preparados para atuar em ações de segurança voltadas a áreas e eventos turísticos no Estado.

A cerimônia de encerramento ocorreu no auditório da Receita Federal do Brasil e marcou a conclusão do treinamento voltado à qualificação do efetivo. Durante o curso, os participantes receberam instruções específicas para atuar com foco na prevenção e na pronta resposta às demandas relacionadas ao turismo.

De acordo com a corporação, a capacitação também buscou preparar os policiais para oferecer atendimento qualificado aos visitantes, especialmente turistas estrangeiros que escolhem Mato Grosso do Sul como destino. O treinamento inclui ainda a atuação em regiões estratégicas, como o Corredor Bioceânico de Capricórnio.

A realização do curso ocorre em um momento considerado estratégico para o Estado, que deverá receber a 15ª Conferência das Nações Unidas para Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15). O evento internacional deve reunir especialistas de diversos países, reforçando a necessidade de equipes preparadas para garantir segurança e acolhimento aos participantes.

A solenidade contou com a presença de autoridades estaduais e representantes da segurança pública e do turismo. Com a conclusão da formação, os 23 policiais passam a integrar um grupo especializado dentro da corporação, ampliando a capacidade de atuação da Polícia Militar no policiamento turístico e em grandes eventos.

