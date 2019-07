PM impede mais um “julgamento” do PCC

Policia militar recebe denuncia anônima, na noite desta terça-feira(2), do cárcere privado de Bruno Schon, 28 anos,integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) no jardim Tijuca.

Diante da denúncia a Policia Militar foi até o endereço para averiguar e chegando ao local foram recebidos por Jackson Patrick da Costa, 26 anos, proprietário da casa, e Bruno Schon Pacheco, 28 anos, que quando perguntado o que estaria fazendo na casa de Jackson, ele informou que foi levado de sua casa para o atual local, onde estaria esperando um 'veredito', e disse que também faz parte da facção criminosa e que estaria sendo 'julgado' por ter uma dívida com a facção.

Bruno também confirma que Jackson faz parte do PCC, a Policia Militar realizou uma varredura na casa de Jackson, e foi localizado dentro da geladeira 07 trouxinhas de substância análoga à cocaína, uma concha com vestígios de entorpecente, uma peneira com vestígios de entorpecente, uma balança de precisão, 40 Bolivianos em dinheiro, uma munição calibre .357 da marca Federal e duas munições calibre .22.

Diante dos fatos, o autor e vítima foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, Bruno tem uma lesão nos dois olhos que diz ser de data anterior. O entorpecente foi encaminhado à DENAR, o caso foi encaminhado a Depac como sequestro e cárcere privado, com porte ilegal de armas, e tráfico de drogas.

