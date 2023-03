PM perseguiu motorista de Peugeot por 20 minutos no centro de Campo Grande

A perseguição da Polícia Militar ao condutor de um Peugeot, de 35 anos, na manhã deste sábado (11) na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, durou cerca de 20 minutos. O término da fuga terminou com um acidente de trânsito, envolvendo um segundo veículo, um Fiat Cronos, conduzido por uma idosa, de 64 anos, identificada como Salvadora Segóvia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os primeiros momentos da perseguição aconteceu na via próximo à Avenida Ernesto Geisel e se estendeu por toda região central, passando por outras vias de menor fluxo, até ser finalizada na frente do Shopping Campo Grande.

No cerco policial, já que foram pedido apoio por parte da viatura que perseguia o condutor, os militares identificaram que o homem aparentava estar sob efeito de substâncias, rosto avermelhado e falas desconexas. Não foi informado a quantidade de disparos que acertaram o veículo.

Ainda conforme o registro, os disparos foram justificados de que seriam necessários para resguardar a vida dos demais cidadãos, por isso o direcionamento deles para as rodas do veículo.

Após ser feita a detenção do motorista, foi constatado que ele não tinha carteira de habilitação, tendo o carro recolhido e encaminhado para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como dirigir veículo automotor sem a devida permissão, afastar-se do veículo do local do acidente, para fugir a responsabilidade, desobediência, praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor.

