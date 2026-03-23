PM prende foragido durante atendimento em posto de saÃºde em SidrolÃ¢ndia

Homem, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar dentro de uma unidade de saúde em Sidrolândia, após ser identificado durante atendimento médico. A captura ocorreu após checagem nos sistemas de segurança, que apontaram um mandado de prisão em aberto.

De acordo com as informações, os policiais foram acionados e se deslocaram até o local, onde confirmaram a identidade do suspeito. Ele não ofereceu resistência no momento da abordagem e recebeu voz de prisão ainda dentro da unidade.

Segundo informações do site SidroNews, após a detenção, o homem foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde ficou à disposição da Justiça para cumprimento da ordem judicial. Não foram divulgados detalhes sobre o crime relacionado ao mandado.

A ação reforça a atuação integrada das forças de segurança no município, com uso de sistemas de monitoramento e checagem que auxiliam na localização de foragidos.

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