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PolÃ­cia

PM prende foragido durante atendimento em posto de saÃºde em SidrolÃ¢ndia

Homem foi encaminhado Ã  delegacia e ficou Ã  disposiÃ§Ã£o da JustiÃ§a

23 marÃ§o 2026 - 16h11Vinicius Costa
Prisão ocorreu na unidade de saúdePrisÃ£o ocorreu na unidade de saÃºde   (SidroNews)

Homem, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar dentro de uma unidade de saúde em Sidrolândia, após ser identificado durante atendimento médico. A captura ocorreu após checagem nos sistemas de segurança, que apontaram um mandado de prisão em aberto.

De acordo com as informações, os policiais foram acionados e se deslocaram até o local, onde confirmaram a identidade do suspeito. Ele não ofereceu resistência no momento da abordagem e recebeu voz de prisão ainda dentro da unidade.

Segundo informações do site SidroNews, após a detenção, o homem foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde ficou à disposição da Justiça para cumprimento da ordem judicial. Não foram divulgados detalhes sobre o crime relacionado ao mandado.

A ação reforça a atuação integrada das forças de segurança no município, com uso de sistemas de monitoramento e checagem que auxiliam na localização de foragidos.

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