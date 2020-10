PMA autua arrendatária em R$ 6 mil por explorar 6 hectares de árvores

Na sexta-feira (2), equipe de Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização ambiental de orientações contra os incêndios dentro da operação Focus e outros crimes ambientais em propriedades do município de Nova Andradina e autuaram uma arrendatária por exploração ilegal de vegetação nativa. A mulher (31), foi flagrada em uma propriedade rural que arrenda, localizada no Assentamento Teijin, executando a supressão de árvores de grande porte das espécies Pau-Óleo, Balsemim, Angico, e outras.

A aferição da área explorada realizada com uso de GPS perfez 5,86 hectares dentro do Bioma de cerrado. A madeira proveniente da supressão estava sendo disposta em montes, com uso de uma máquina do tipo Pá-carregadeira, para exploração posterior. As atividades foram interditadas e a máquina foi apreendida.

A infratora é moradora no assentamento, e foi autuada administrativamente e multada em R$ 6.000,00. Ela também responderá por crime ambiental de exploração ilegal de madeira, com pena de seis meses a um ano de detenção.

