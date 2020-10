Incêndio destrói 3,46 milhões de hectares do Pantanal

Já foram destruídos 3,46 milhões de hectares pelo fogo que assola a região do Pantanal. De acordo com o balanço divulgado pelo governo de Mato Grosso do Sul, divulgado na quinta-feira (1º), o bioma perdeu 1,40 milhão de hectares. No nosso vizinho, Mato Grosso, as chamas consumiram outros 2,05 milhões de hectares.

Cada hectare corresponde aproximadamente às medidas de um campo oficial de futebol. Ou seja, a área incinerada equivale a 34,6 mil quilômetros quadrados, um território maior que o estado de Alagoas, que tem 27,8 mil km².

Os dados foram apresentados pelo chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, tenente-coronel Waldemir Moreira Júnior. Segundo ele, o tamanho da área do Pantanal queimado até o último dia 27 confirma que este tem sido um ano atípico não só para o bioma, mas para toda a região. Em 2019, no mesmo período, as chamas consumiram 1,55 milhão de hectares em todo o Pantanal, nos dois estados. Ou seja, menos da metade do último período.

