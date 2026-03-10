PMMS realizou mais de 20 mil fiscalizaÃ§Ãµes de medidas protetivas em 2025

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul intensificou as ações de combate à violência doméstica por meio do Programa Mulher Segura, o Promuse, durante o ano passado, realizando mais de 20 mil fiscalizações em medidas protetivas.

Segundo os dados divulgados, foram registrados 1.343 ocorrências de descumprimento dessas determinações judiciais. O programa está presente em 39 municípios do Estado.

O PROMUSE atua no acompanhamento constante de mulheres em situação de violência, com foco na prevenção de novos crimes e na garantia do cumprimento das decisões judiciais de proteção. Os dados mostram a importância do programa para fortalecer a segurança e o atendimento qualificado às vítimas.

Além dos municípios com presença direta do programa, a Polícia Militar capacita policiais em outras regiões do estado, garantindo que mulheres vítimas de violência doméstica recebam atendimento especializado e humanizado em todas as localidades.

Desde 2023, a capacitação promovida pelo PROMUSE passou a integrar os Cursos de Formação de Soldados e Oficiais da PMMS. Dessa forma, os novos policiais já recebem preparo específico para lidar com casos de violência doméstica e familiar.

A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com a proteção das mulheres e com a atuação preventiva, ampliando o alcance do programa e fortalecendo a rede de apoio e fiscalização em todo o estado.

