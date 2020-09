Polícia acaba com festa no Columbia

A Polícia Militar foi acionada na noite desta quarta-feira (2) para acabar com uma festa que acontecia em uma residência no Jardim Columbia.

De acordo com o boletim de ocorrência, no local além do som alto, havia aglomeração de pessoas, os vizinhos entraram em contato com o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), informando o ocorrido.

A guarnição solicitou a Diego Maxwel Nascimento Borges da Silva, que encerrasse a festa. Ele não respeitou a ordem de prisão e foi autuado por descumprir o toque de recolher, estabelecido em Campo Grande desde o dia 1° de setembro. A medida vale das 23h às 5h, a polícia chegou ao local da festa às 23h40.

