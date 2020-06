Polícia aguarda laudo para investigar morte de Adriano

Saiba Mais Polícia Dupla pode estar envolvida na morte de motorista encontrado na Guaicurus

A Polícia Civil aguarda o resultado do laudo pericial que indicará a causa da morte de Adriano Castilho para poder nortear as investigações. Adriano foi encontrado morto dentro do veículo que usava para trabalhar, no último sábado (30).

O caso está sendo investigado pela 4° Delegacia de Polícia de Campo Grande, de acordo com Delegado João Reis, apesar das investigações já terem inciado, é necessário o resultado do laudo.

“O que é fundamental para a polícia, nesse primeiro momento, é verificar a causa da morte. Nós estamos no aguardo do laudo para poder direcionar as investigações”, disse o Delegado.

Entenda o caso

Adriano Castilho foi encontrado morto dentro do veículo que usava para trabalhar, no último sábado (30), na Avenida Guaicurus. Ele teria ficado cerca de 12 horas com o carro parado no mesmo lugar.

A polícia foi acionada após o dono do veículo, de quem Adriano alugava para trabalhar, estranhar o longo tempo parada e acionar os militares, que chegando no local encontraram o corpo do motorista.

Fontes revelam dois envolvidos

Fontes que tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança de casas próximas onde o corpo foi encontrado informaram a nossa reportagem que pelo menos duas pessoas podem estar envolvidas no crime.

Um homem estaria dirigindo o carro e o outro seguiu no banco de trás, com o corpo de Adriano.



