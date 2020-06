Dupla pode estar envolvida na morte de motorista encontrado na Guaicurus

A morte do motorista de aplicativo identificado como Adriano Castilho ainda é um mistério. Ele foi encontrado morto dentro do veículo que usava para trabalhar, no último sábado (30). O carro estava estacionado na Avenida Guaicurus.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, o veículo estava estacionado no local, com o corpo dentro, por aproximadamente 12 horas. Fontes que tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança informaram a nossa reportagem que pelo menos duas pessoas podem estar envolvidas no crime.

Um homem estaria dirigindo o carro e o outro seguiu no banco de trás, com o corpo de Adriano. A vítima estava molhada e com grama pelo corpo, o que levanta a suspeita de que os criminosos tentaram deixar a vítima em algum lugar apontado como “brejo”, no bairro Sayonara, onde, segundo a fonte, o aplicativo de corridas apontou “muitas voltas”. “Ele estava molhado, com grama e terra no pé”, disse a fonte.

Adriano alugava o veículo para trabalhar. Foi o dono do veículo que estranhou a situação e acionou a polícia. Ele percebeu que o veículo estava estacionado no mesmo lugar há horas. A polícia chegou ao local por volta das 21h.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte do motorista de aplicativo. O caso está sendo investigado.

