Polícia

Polícia apreende adolescente investigado por abuso contra a própria irmã

O caso é apurado pela Justiça e ocorreu em 2023, quando o suspeito tinha 13 anos

07 fevereiro 2026 - 16h11Sarah Chaves, com FTN Brasil

A Polícia Civil apreendeu, na sexta-feira (6), um adolescente de 15 anos investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, em Confresa (MT). A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), após o cumprimento de mandado judicial.

O adolescente foi localizado em uma propriedade rural na região da BR-158, nas proximidades da antiga ponte corrente, depois que a equipe tomou conhecimento da ordem de busca e apreensão expedida pela Comarca de Água Boa. Diante do mandado em aberto, os policiais iniciaram diligências até encontrá-lo.

A investigação apura um fato ocorrido em 2023, quando o suspeito tinha 13 anos. Conforme o processo, ele teria abusado da própria irmã, que à época tinha 11 anos.

Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, levado a uma unidade socioeducativas

