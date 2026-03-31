Polícia Civil investiga encontro de feto em rede de esgoto em Eldorado

A Polícia Civil investiga a localização de um feto humano na rede de esgoto de Eldorado, no sul de Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (31).

De acordo com a polícia, o material foi encontrado por um trabalhador que realizava serviços de limpeza na rede de esgoto da cidade. Ele fazia manutenção em um gradeamento na Rua Adolfo Amaral, no Bairro Cerâmica, quando localizou o feto em meio aos resíduos.

Após a descoberta, a Polícia Civil foi acionada. Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da perícia técnica estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

O feto foi recolhido e encaminhado para exame pericial, que deve apontar informações como o tempo gestacional e outras circunstâncias que possam ajudar na investigação.

A polícia instaurou procedimento para apurar o caso e realiza diligências para identificar a origem do feto e possível autoria.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil.

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