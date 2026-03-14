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Polícia descobre mercado usado no esquema de 'disk-drogas' e faz prisões em Campo Grande

Abordagem da Força Tática da 11ª CIPM na região norte termina com apreensão de drogas, cigarros contrabandeados e dois homens presos

14 março 2026 - 14h32Vinícius Santos
Divulgação / PMMSDivulgação / PMMS  

Militares da Força Tática da 11ª CIPM chegaram a um mercado que estaria sendo utilizado como entreposto de drogas após a abordagem de um motoqueiro que operava o “disk-drogas”, na região norte de Campo Grande. 

A ação policial contou com o apoio de outras equipes e começou na tarde de sexta-feira (13), estendendo-se até a madrugada. Além das drogas, houve a apreensão de cigarros contrabandeados no estabelecimento comercial, além de duas prisões em flagrante.

Conforme informações policiais, a ocorrência começou enquanto a equipe da 11ª CIPM realizava rondas pela rua do Horácio, quando se deparou com um motoqueiro que, ao avistar a viatura, esboçou atitude suspeita. 

Foi iniciada a abordagem, porém ele fugiu em alta velocidade com a motocicleta, vindo a sofrer uma queda durante a tentativa de fuga. Na perseguição, a viatura da Polícia Militar acabou colidindo com um veículo de terceiro, mas os militares conseguiram realizar a abordagem do suspeito.

Na bag do motoqueiro, os militares encontraram dois tabletes de maconha e mais sete porções da droga. Em conversa com os policiais, ele afirmou estar devendo para traficantes e passou a atuar no esquema de “disk-drogas”, organizado por telefone. Também relatou que havia pegado a droga em um mercado localizado no bairro Jardim Centro Oeste.

Diante da situação, os militares diligenciaram até o mercado e encontraram outro homem no comércio, apontado como sendo o proprietário do estabelecimento. Durante buscas, os policiais verificaram que no depósito havia caixas de cigarros e tabletes de maconha.

No local, foram apreendidos mais nove tabletes de maconha e 21 porções da droga. Também foram recolhidas 14 caixas de cigarros de origem contrabandeada. Diante dos fatos, os dois motoqueiros e o dono do mercado foram presos em flagrante.

Um terceiro homem, irmão do proprietário do mercado, também foi abordado, mas não foi preso. Ele será investigado como suspeito de participação no esquema de tráfico na Capital. Os presos estão à disposição da Justiça.

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