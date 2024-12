Polícia encerra investigação sobre execução no Coophavila sem apontar suspeitos

A Polícia Civil de Campo Grande encerrou as investigações sobre o assassinato de Elias da Silva Maldonado, de 36 anos, ocorrido no dia 7 de julho deste ano, por volta das 22h35, na região do Coophavila. Elias foi morto a tiros quando chegava à sua residência, acompanhado de sua esposa.

Apesar dos esforços da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os suspeitos não foram identificados. O carro, supostamente utilizado pelos criminosos, foi encontrado queimado, mas com as numerações adulteradas, o que dificultou a investigação.

Com a conclusão do inquérito, a DHPP informou ao poder judiciário o encerramento dos trabalhos. A promotora de Justiça Lívia Carla Guadhanim Bariani, após análise do caso, determinou o arquivamento, alegando falta de justa causa para o oferecimento de denúncia. Os familiares de Elias serão notificados sobre a decisão.

