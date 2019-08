Polícia fecha abatedouro clandestino de aves no Parque Lageado

A equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Relação de Consumo (Decon), fechou um abatedouro clandestino de aves na quinta-feira (22), que funcionava no Parque Lageado, na capital, sob o comando de Maria Aparecida de Almeida, 61 ano, proprietária do local.

A operação foi em conjunto com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Vigilância Sanitária do município.

Os policiais civis chegaram até o abatedouro que funcionava na Rua Lea Maria Barbosa Marques na tarde de quinta-feira, após o recebimento de denúncia anônima. No local foram encontradas grande quantidade de galinhas sendo abatidas de forma irregular, sem autorização da Vigilância Sanitária e sem possuir certificados como SIM, SIE ou SIF.

Os policiais também encontraram dejetos resultantes do abate dos animais, principalmente sangue de aves, que estariam contaminando o solo.

Durante as diligências, por meio de perícia técnica ficou comprovado a existência de desvio de energia elétrica do padrão do imóvel, bem como uma ligação direta da rede de abastecimento de água potável no imóvel.

A proprietária do abatedouro clandestino, foi presa e autuada em flagrante por crime contra as relações de consumo, por vender ou entregar mercadoria imprópria ao consumo e por furto de energia, sendo em seguida colocada à disposição da justiça.

