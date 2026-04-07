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Polícia flagra delivery do tráfico e prende jovem com drogas em Campo Grande

Suspeito foi abordado com entorpecentes em moto com compartimento; casa usada como ponto de distribuição armazenava maconha e cocaína

07 abril 2026 - 17h43Gabrielly Gonzalez

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), na manhã desta terça-feira (7), por tráfico de drogas no bairro Panamá, em Campo Grande.

A ação teve início após denúncia anônima apontar que um imóvel na Rua Sarutaia estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, inclusive com o uso de motocicletas para entregas. Diante das informações, equipes passaram a monitorar o local e flagraram o suspeito saindo da residência em uma motocicleta equipada com compartimento tipo “bag”, utilizado para transporte.

Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de maconha escondidas no compartimento da moto. Com base no flagrante e nos indícios de que o imóvel funcionava como depósito de drogas, a equipe entrou na residência.

No local, foram apreendidos aproximadamente 1 quilo de maconha e 504 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão e um aparelho celular, materiais associados à prática do tráfico.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol), onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas são fundamentais para o combate ao tráfico e à criminalidade na Capital.

 

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